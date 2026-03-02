ホースマン人生の花道を勝利で飾った。1日は定年引退を迎える7人の調教師にとって最後のJRA開催日。中山5Rではサザンテイオー（牡3）を送り出した根本康広師（70）が有終V。最後の愛弟子・長浜鴻緒（20）がこん身のイン差しで恩師に勝利を届けた。また、同4Rでは国枝栄師（70）がチャーリー（牡3）で最後の白星をつかんだ。中山5R後、勝利を挙げたサザンテイオーの背には根本師の姿があった。騎手時代の87年にダービーを制した