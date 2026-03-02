俳優の木村拓哉（53）が1日、都内で主演映画「教場Requiem」（監督中江功）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。2020年のスペシャルドラマから演じてきた鬼教官・風間公親の集大成。この日は観客の質問を受け付け、多くの手が挙がると「声、届くのかな？俺、行くわ」と客席へダッシュし会場は大歓声に包まれた。教官の率先した行動に205期生の綱啓永（27）、倉悠貴（26）も追随。その際も走る姿勢を指導するなど会場を沸