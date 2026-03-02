◇練習試合ロッテ3―4韓国ロッテ（2026年3月1日都城）ロッテ・上田が“今春1号”を放った。5回2死二塁で右越え2ラン。「長打を出したいと思っていた。一本出せて良かった」と23年のドラフト1位は表情を緩めた。今春対外試合は8試合で19打数8安打、打率.421と好調。山本、井上に寺地も加わり、三塁の定位置争いは激化しているが「やるべきことを100％出せるように」と強調した。