巨人は1カ月に及ぶ春季キャンプを打ち上げた。レギュラーを白紙として競争を促してきた阿部監督は「東京ドームに戻る頃には開幕を見据えたい。そこがリミットになる。帰ってからはシーズン仕様でやりたい」と宣言。14日の日本ハム戦（東京ドーム）までに開幕1軍の基礎をつくる考えを明かした。帰京後は6日のオリックス戦（京セラドーム）からオープン戦を再開し、12日までに敵地で6試合が予定されている。この6試合が最後の“