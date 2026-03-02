ヤクルト開幕投手有力候補の吉村が5日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で先発し、4イニングを投げる。神宮で全体練習を見届けた池山監督は、今月上旬には大役を固めたい意向を持っていたが「（開幕投手については）ご想像にお任せします。あとは内容と結果でね。でもスターターに限らず、徐々に固めていきたい」と明かした。3、4日の同戦は、ウォルターズ、下川が先発予定で、それぞれ3イニングずつを予定。また昨