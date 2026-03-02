巨人2年目の石塚は初めて1軍キャンプを過ごし「ケガもなかったんで良かったかなと思います」と充実感を漂わせた。連日、居残りで打ち込むなど球場を後にするのは最後がほとんどだった。三塁の定位置は自主トレで弟子入りした“師匠”の坂本と競争に。「いつまでもチャンスがあるわけじゃない」と危機感を募らせた。