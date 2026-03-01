「優しかったのに」「脈ありだと思ってたのに」。あとから振り返って、勘違いだったと気づくことは少なくありません。でも、男性の本命サインと社交辞令の違いは、実ははっきりしています。男性は本命相手には約束を具体化する男性が「今度ごはん行こう」と言ってくれても、そのセリフだけで終わるのは社交辞令の可能性が高いです。本命相手には「来週の金曜どう？」と日程まで落とし込みます。言葉に具体的な行動が伴うかが分かれ