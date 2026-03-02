◇オープン戦中日9―2DeNA（2026年3月1日バンテリンD）都内の日本野球機構（NPB）事務局内に設置された映像センターの試験運用が始まり、中日―DeNA戦で初適用された。8回、DeNAの打者が一ゴロ併殺崩れで一塁セーフとなった判定に対し、中日・井上監督がリクエスト。同センター内で現役の審判員が映像を確認し、判定は覆らなかった。球場で責任審判を務めた牧田匡平審判員は「滞りなくできた」と話した。