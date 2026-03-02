2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅと（27）が1日、東京・国立代々木競技場第1体育館でソロ公演を行った。前日の2月28日と2日間で4公演を開催。メンバーのうち4人が昨年8月から行ってきたワンマンライブ企画の大トリを務めた。「この景色が凄い。ずっと見ていたくなっちゃう」と、るぅとカラーの黄色のペンライトで染まった観客席を見渡し、胸いっぱいに感激した。6年前の2020年1月に開いたZeppDiverCityでのワン