東日本大震災から15年。食料や水の備蓄は意識していても、自分の体調を支える薬やサプリメントまで準備できている人は多くありません。特に40代以降は、血圧、甲状腺、ホルモンバランス、睡眠など、日常的にケアしていることが増える世代。非常時こそ「いつもの体調管理」が続けられるかどうかが重要になります。処方薬は“数日分”をどう備えるか持病のある人にとって、処方薬は日常を保つために欠かせないもの。災害時は医療機関