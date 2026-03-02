◇オープン戦楽天1―0広島（2026年3月1日倉敷）楽天先発の滝中が3回2/3を1安打無失点と好投し「前回はコントロールが思うようにいかず、その辺は修正できた」とうなずいた。ストライク先行で「しっかりゾーン内で勝負できるように意識していたので、カウント負けするケースが少なかった」と笑顔。23年以来、3年ぶりの開幕ローテーション入りへ「自分のやれることをやって、一つ一つ課題をつぶしていくだけ」と語った。