ショートボブがなんとなく重たく見える。シルエットは整っているはずなのに、どこか抜けきらないし今っぽくない。そんなとき、見直したいのは“毛先ライン”です。ショートボブは丸みで印象を整えるスタイルですが、実は仕上がりの鮮度を左右するのが毛先の設計。2026春は、止めすぎない毛先バランスがアカ抜けの鍵になります。毛先を揃えすぎると動きが止まる毛先を一直線に揃えると、まとまりは出ますが、毛先のラインが強く出す