毎週月曜24時29分から日本テレビ系で放送されているtimelesz初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』が、4月から毎週日曜14時にお引っ越し。放送枠も60分に拡大し、関東ローカルでの放送となる。初回放送日は4月19日と決まった。【写真】timelesz・猪俣周杜、“すごい怒ってた”佐藤勝利の印象が1年で変化「イジったらどんどん笑顔に」同番組は、「timeleszが日本中とファミリアに！」をコンセプトに、timeleszが日本中の“