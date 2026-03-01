「間食さえやめれば痩せるはず」と信じていた都内在住のKさん（50歳・パート勤務）。子育てが落ち着き、自分の体型と向き合おうと決意。まず取り組んだのは“間食ゼロ”でした。それまで習慣になっていた午後のクッキーやチョコレートを完全にカット。最初の２週間は順調で、体重もわずかに減少。「やっぱり間食が原因だった」と手応えを感じていたといいます。ところが始めて１か月ほど経った頃から体重減少は停滞。むしろ夕食後