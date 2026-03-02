民放公式テレビ配信サービス・TVer（ティーバー）から「TVerアワード2025」が発表され、ドラマ大賞は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）、バラエティ大賞は『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）、アニメ大賞は『名探偵コナン』（読売テレビ）が受賞した。【写真】「TVerアワード」大賞『じゃあつく』『水ダウ』『名探偵コナン』に届いた声！「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番