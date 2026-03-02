巨人・田中将大投手（３７）が１日、手応え十分で移籍２年目のキャンプを打ち上げた。最終日に投手陣で唯一ブルペン入りし、２日連続となる５３球の熱投。「発見もあって、順調にこのキャンプ期間を終えることができた」と宮崎、沖縄での濃密な日々を総括した。新たなフェーズへ突入している。自身では「まだまだ」と未完成を強調するが、１年前の春季キャンプからフォームの安定感、球威が格段に増した。「やりたい動き、流れ