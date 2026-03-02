Ｕ―１６の部では、静岡県選抜がともに東京都選抜と対戦。男子は０―３で敗れ、女子は１―１で引き分けた。Ｕ―１６静岡県選抜女子はメンバーを大幅に入れ替えた後半終了間際に追いつかれたが、先制点を挙げたＭＦ花沢麻里衣（藤枝順心ＳＣ）は「うまく連動して攻められた」と収穫を挙げた。国スポで連覇を狙った昨秋は１回戦で大分に２―３で逆転負け。先発を務めていた花沢は「２点差になって気の緩みが出た」と、今でも悔し