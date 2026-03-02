◆静岡県ヤングサッカーフェスティバル▽Ｕ―１７男子の部静岡県ユース選抜１―０日本高校選抜（１日、草薙陸上競技場）静岡県ヤングサッカーフェスティバルが１日、開催され、Ｕ―１７男子の部で静岡県ユース選抜が日本高校選抜を１―０で破った。前半１８分、ＭＦ西岡健斗（磐田Ｕ―１８）がミドルシュートを決めて先制。終盤のピンチを全員が体を張って守り、２０１９年以来７年ぶりの金星を挙げた。静岡県ユース選抜が１