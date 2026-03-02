カージナルスが１日（日本時間２日）、オリバー・マーモル監督（３９）との契約延長を発表した。同監督とカージナルスの契約は今季までだったが、２０２８年まで契約延長、そして２０２９年は球団のオプションとなった。マーモル監督は２０２２年に就任。１年目は地区優勝を果たしたものの、その後３シーズンはポストシーズン進出を逃しており、通算成績は３２５勝３２３敗。カージナルスは今オフ、ベテランのアレナド、コン