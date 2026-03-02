ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２日、総合司会を務める「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。番組では佐々木舞音アナが「安住アナウンサーですが今週は元々予定していた冬休みのためお休みです。週末は体調不良で番組をお休みしていましたが、徐々に回復しているという連絡もきております」と伝え、画面を通し両手を振りながら「寝てますか？起きていますか？」と安住アナへ声をかけた。安住アナ