感触を確かめながら菅野は丁寧に腕を振った。名古屋から大阪へ移動し、京セラＤでキャッチボールなど調整。２日のオリックスとの強化試合での登板へ準備は整った。「去年でまた成長した姿を皆さんにお見せするのを本当に楽しみにしていた。しっかり準備をしてきたのでいい姿を見せられたらいい」。２４年以来の日本でのマウンド。メジャーでさらなる引き出しを得た右腕が、新たな姿を見せる時がきた。逆算しながら準備を着々と