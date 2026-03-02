1日は定年引退を迎える7人の調教師にとって最後のJRA開催日となった。土田師は中山に2頭、阪神に1頭の計3頭を送り出した。中山5Rでは11番人気リーデレクオーレが馬券内まであと一歩の4着に激走し「無事に帰ってきてくれたことが一番」と愛馬をねぎらった。「幸せで楽しい調教師人生だった」と充実の34年を回顧。「さまざまな人に支えてもらった。ありがたい。本当に良かった」と感謝の言葉を並べた。南田師は土日で9鞍。最高