2着で桜花賞切符を獲得したのは師弟コンビで挑んだナムラコスモスだった。「3番手で前に壁をつくれない中、よくはまって最後は伸びていた」と田口は興奮の口調。師匠の大橋師はゴール前で逆転を浴びたことに「やった！？と思ったけどな」と苦笑いし、「中1週でも落ち着きがあった。本番に向けてしっかりやっていく」と成長を認め、本番を見据えていた。