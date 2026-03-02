俳優の柄本佑（39）が主演する映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）が先月27日の初日から好調な滑り出しを見せている。永井紗耶子さん（49）の同名小説が原作。芝居小屋「森田座」で起きたあだ討ち事件の真相に迫る田舎侍を柄本が演じた。本紙の取材に「職人が集う太秦だからこそ撮れた作品」と職人への敬意と映画愛をにじませた。今作の撮影のため、東映京都撮影所内に300人を収容する芝居小屋を設置。客が座る平土間や