1番人気アランカールは3、4着争いの写真判定に固唾（かたず）をのむ中で3着を死守。同枠で勝ち馬のタイセイボーグを前に見る位置取りに武豊は「ペースが遅く、難しい競馬。最後は伸びていたけど直線半ばで離されたのが痛かった」と振り返り「次につながるレースはできた」と本番への手応えは得たと言わんばかり。斉藤崇師は「権利を獲れて良かった。スタート、折り合い、馬混みと全部を確認できた。本番は次ですから」と納得の