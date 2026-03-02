新日本プロレスのウルフアロンが１日、都内でデイリースポーツの取材に応じた。２月１１日の大阪大会で悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮に初黒星を喫し、ＮＥＶＥＲ無差別級王座からも陥落したが「プロレスの洗礼っすね。甘かったが、このままじゃ終われない」と雪辱を宣言。４日の後楽園ホール大会で開幕するＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ１回戦で１９３センチ、１７０キロのドン・ファレと激突するが「悔しさ