サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１日、Ｊ１百年構想リーグの川崎−水戸を視察後に取材に応じ、６月開幕のＷ杯北中米３カ国大会に向けた事前合宿地をメキシコのモンテレイに選定した理由について「暑いところに慣れておくことが、大会を勝ち抜く上でプラスになっていく」と説明した。同地は６月２０日（日本時間２１日）に行われる１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦の開催地で、６月に最高気温が４０度を超える日もある