「第100回中山記念」は3番人気レーベンスティールが5度目の重賞制覇を飾り、大阪杯（4月5日、阪神）の優先出走権を獲得した。3番人気レーベンスティールの堂々の横綱相撲。4番手で悠々と折り合い、残り1F過ぎに逃げたセイウンハーデスとエコロヴァルツの間をスパッと抜けた。3歳秋のセントライト記念から「4年連続G2制覇」はゴールドシップ以来、史上2頭目の快記録だ。3歳夏のラジオNIKKEI賞3着以来、約2年半ぶりのコンビと