演歌歌手の北山たけし（52）が1日、都内でコンサートを行った。津軽三味線やギターなど和洋折衷のアンサンブルに囲まれながら最新曲「紫陽花のひと」などを400人の前で歌唱。ミラノ・コルティナ五輪の話題に触れ「選手たちの活躍をずっと見ていました。極限の状況で戦うアスリートの姿に深い感銘を受け、自分自身も強く奮い立たされるような気持ちになりました」と刺激を受けた様子だった。