小倉11R・関門橋Sは、中団待機から早めに動いた2番人気バルナバ（牡4＝浜田、父ハービンジャー）が直線、鮮やかに抜け出し、2馬身差Vでオープン入りを決めた。冬の小倉で大活躍の斎藤は「凄く賢い馬で自分のペースが分かっていて、落ち着いて競馬ができた。しっかり反応して完勝でした」と満足げ。浜田師は「少し緩い馬場がこの馬に味方した。展開もドンピシャ。言うことない」と笑顔を見せた。