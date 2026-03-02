元「ピンク・レディー」の未唯mie（67）が1日、都内のライブハウスで「未唯mieの日」コンサートを開催した。3月1日は「み（3）い（1）」の語呂合わせから日本記念日協会に「未唯の日」と認定され、今年が20周年。毎年恒例となったライブに黒のシックなミニドレス姿で登場し、自ら作詞した「aubade（オーバード）」でオープニング。昨秋発売した新曲「NeverDidIStopLovingYou」など9曲を表現力豊かに熱唱。「表現者と