「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）男子の日本勢は日本記録を持つ大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で１２位に入ったのが最高だった。前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は１０秒差の１３位で続き、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月）の出場権を手にした。大迫は既に獲得済み。女子は今大会が現役最後のレースの細田あい