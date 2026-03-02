Ｊ２藤枝はＪ２いわきとの今季初となるアウェー戦を２―１で勝利し、２勝目を挙げた。前半１１分、ＭＦ菊井悠介（２６）が先制ゴール。同３０分に同点に追いつかれるも、後半２９分、明大から今季加入したＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初ゴールとなる決勝点を挙げた。今季初スタメンで、国士舘大から加入したＭＦ近藤優成（２２）も全得点に絡み、今春大学卒業予定のルーキー２人が勝利を引き寄せた。松本から加入した背番号１０