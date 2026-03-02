Ｊ２藤枝は、今季初のアウェーとなったいわき戦を２―０で制し、２試合ぶりの白星を挙げた。Ｊリーグ初出場で初スタメンを果たしたＭＦ近藤優成（２２）が全得点に絡む活躍を見せ、強烈な存在感を放った。前半１１分、ＦＷ菊井悠介の先制ゴールの場面では、直前に放った近藤のシュートがポストをたたき、そのこぼれ球から得点が生まれた。さらに１―１の後半２９分には、右サイドから近藤が投じた渾身のロングスローを起点に、