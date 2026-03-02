クラシックの足音が近づいてきた。8日の日曜中山メインは皐月賞トライアル「第63回弥生賞ディープインパクト記念」（芝2000メートル）。今年も将来性豊かな3歳馬が集結した。中心はアドマイヤクワッズ。キャリア全3戦で1番人気に支持されている素質馬だ。デビュー2戦目のデイリー杯2歳Sで重賞初制覇。朝日杯FSは3着に敗れたが、しまいの伸び脚は見どころ十分だった。折り合いに苦労するタイプではなく、2F延長にも対応可能。初