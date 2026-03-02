阪神は今季初めて京セラドームで練習を行い、シートノックで8年ぶりに張り替えられた人工芝の感触を確かめた。「守りやすいと思います」が第一声の中野は「前に比べたら、東京ドームなどのように打球が緩くなる系の芝なんで」と好感触の様子。視覚的には従来は茶色だった部分が緑色になったが「全く違和感はなかったので、すんなり入ろうと思う」と話した。田中内野守備走塁コーチも「昨年は最後に思い切り打球が来るイメージ