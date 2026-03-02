藤川阪神が、韓国代表の実力を測る“試金石”となる。阪神は2日、京セラドーム大阪でWBCに出場する韓国代表の強化試合の相手を務める。侍ジャパンと同じ1次ラウンドC組で、7日に対戦することになる宿敵との貴重な対戦。猛虎は試合を通じて得た投打の“韓”想を、求められたら侍戦士にも情報共有する構えだ。「何か気になることがあれば、そういうやり取りはできたらいいなと思う」そう話したのは、韓国戦の先発マウンドを担