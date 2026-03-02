昨春の選抜で優勝した横浜（神奈川）から早大に進学する阿部葉太（3年）が1日、横浜市内で行われた卒業式に参加した。世代No.1外野手として活躍した左の巧打者は「次のステージへ向け頑張りたい」と決意を新たにした。明治神宮大会優勝など公式戦27連勝の強さを見せ「令和の横浜黄金時代」と称された。最後の晴れ舞台を見守った村田浩明監督は「あっという間の物語でした。本当に凄い選手と一緒に過ごせたことに感謝しかあり