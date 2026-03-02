2日の韓国代表戦（京セラドーム）で近本が「藤川体制」初の3番に入る。藤川監督が1日、甲子園での練習後に明かした。「あした（2日）は12時開始なので1番中野、3番近本。大山DHで2番にディベイニーに入ってもらってちょっと打順を変える。近本がセンターで眠いだろうから中野に早起きしてもらって。（公式戦やオープン戦で）12時開始はないから」指揮官は真意をはぐらかしたものの、強豪の韓国代表を相手に狙いなく打線を組