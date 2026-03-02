今週7日の中山は古馬牝馬G3「第44回中山牝馬S」（芝1800メートル）がメインに組まれている。春のG1ヴィクトリアマイル（5月17日、東京）を見据える重要なステップで、上昇馬と実績馬が激突する好カードになった。注目は現在4連勝中の5歳馬ニシノティアモだ。昨年6月の東京1勝クラスVを皮切りに、白河特別→甲斐路S→前走・福島記念で重賞初制覇と破竹の快進撃。特に好位2番手から後続を突き放した福島記念は圧巻だった。中山で