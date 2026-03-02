1日のチューリップ賞に続き、7日も阪神で桜花賞トライアルが組まれている。3枚のG1切符を懸け、フィリーズレビュー（芝1400メートル）は激戦必至の組み合わせだ。フルゲート18頭に対し28頭が登録、収得賞金900万円以上の8頭は出走可能。同400万円組は20分の10の抽選対象となる。賞金上位の関東馬ショウナンカリスはファンタジーS2着後、1F延長が不安視された前走阪神JFで0秒9差7着と健闘。ファンタジーSの内容から1400メートル