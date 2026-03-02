ＷＢＣ連覇がかかる日本代表の戦いが６日の台湾戦（東京ドーム）から幕を開ける。侍ジャパンは大谷翔平（３１＝ドジャース）ら８人のメジャーリーガーを擁する最強布陣だが、ＷＢＣとはどんな大会か。２０１３年の第３回大会に出場し、ＭＬＢを経て１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（３７）が思いを語った。――当時を振り返ると前田健それまで海外で野球をやることには、全く興味がなかったんですが、ＷＢＣを