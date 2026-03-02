演歌歌手の青山新（25）が1日、地元・千葉県浦安市の浦安市文化会館でコンサートを行った。最新曲「十三ヶ月」がオリコンの演歌・歌謡曲チャートで1位を獲得したことを改めて報告。「ファンの皆さまが獲った1位です、だから僕の方からファンの皆さまにおめでとうと言いたい」と感謝した。同曲のほか、五木ひろしの「細雪」や八代亜紀さんの「愛ひとすじ」など、名曲のカバーや特技のタップダンスも披露した。