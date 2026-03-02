俳優の高橋一生（４５）が４月スタートのテレビ朝日系ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜、後９・００）に主演し、一人二役に挑むことが１日、分かった。高橋が同局のゴールデン帯連続ドラマに主演するのは初となる。高橋が演じるのは“時代のカリスマ”と称される、冷酷無比なＩＴ企業の社長。ある日、何者かに階段から突き落とされ転落死を遂げた…はずが、目を覚ましたのは２０１２年。瓜二つの姿で東京・下町の