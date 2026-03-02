加藤茶（83）が誕生日を迎えた1日、妻でタレントの加藤綾菜（37）とともに都内でトークイベントを行った。「茶寿」と呼ばれる108歳まで生きるのが目標だといい「茶寿まで生きて舞台に立てたら最高だよね」と期待。綾菜も「これからもずっと支えていきたい」と夫婦の絆をのぞかせた。またザ・ドリフターズのメンバー高木ブー（92）が今回のイベントに興味を持ち、観覧抽選に本名で申し込んだが、落選してしまったことを明かし