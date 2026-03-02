オリックスの岸田護監督（４４）が１日、チームの投手陣に“メジャー斬り”を期待した。２日に侍ジャパンと強化試合。ドジャース・大谷らメジャー組が出場可能となり、指揮官は「真っ向勝負で」とスター軍団に臆せず戦う姿勢を求めた。注目度の高さを感じる。自然と岸田監督の口調に力が入った。「盛り上がるでしょうね。みんなね、楽しみにしている。メジャーリーガーが出てくるのを」。同時に自軍の選手には経験を積ませられ