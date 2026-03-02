歌手のAI（44）が1日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）に出演。「インタビュアー・林修」のコーナーで、売れなかったデビュー直後の葛藤を明かした。AIは中学校を卒業後に単身米国へ留学。帰国し、2000年に18歳で歌手デビューした。だが、当時日本はJポップが主流。米国ではR＆Bやヒップホップ聴いてきたこともあり「帰ってきたばかりの時は、ノリがWhat's up？って感じだった。格好つけて私が歌うから、知らない人ば