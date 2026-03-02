ＥＴＣＧＯが導入される真鶴道路の料金所（県道路公社提供）神奈川県道路公社（横浜市中区）は３月２３日から、真鶴町と湯河原町を結ぶ真鶴道路（４・５キロ）の料金所（真鶴町岩）にキャッシュレス決済サービス「ＥＴＣＧＯ」を導入する。ＥＴＣＧＯは有料道路の通行料金を事前登録なしで支払えるサービス。自動料金収受システム（ＥＴＣ）カードを車載器にセットした状態で料金所で一時停止し、決済の完了を案内表示とチャイ