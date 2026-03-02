中日は１日に行われたＤｅＮＡとのオープン戦（バンテリン）に９―２で快勝。井上一樹監督（５４）は「打線が活発だった試合。よく今日はつながりましたよね」と得点力不足からの脱却に確かな手応えを感じている。２月２７、２８日に行われた侍ジャパンとの強化試合に続いてこの日もドームは３万６６６５人の満員御礼。４番・細川の一発を含む１１安打の猛攻にスタンドもヒートアップしていたが、竜党の間で話題沸騰中なのが今