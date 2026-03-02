【モデルプレス＝2026/03/02】日本テレビ系で毎週月曜24時29分〜24時54分に放送されている、timeleszの冠番組「timeleszファミリア」。同番組が、4月19日から日曜の昼14時00分〜15時00分に放送枠が変更され、時間も60分に拡大することがわかった。【写真】涙に熱いハグ…timelesz初ドームツアー最終日 盛況の様子◆「timeleszファミリア」放送枠を変更＆拡大番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番ア